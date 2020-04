Ce pays serait le premier au monde à avoir vaincu le coronavirus À en croire les chiffres communiqués par l’Office national de la santé du Groenland et ceux de l’Université Johns-Hopkins, les onze cas testés positifs au Covid-19 à ce jour dans cette île autonome danoise se sont rétablis. Cela signifie-t-il que ce pays est déjà sorti d’affaire?



782 tests négatifs, 11 patients testés positifs qui sont désormais guéris: -les chiffres publiés par l’Office national de la santé du Groenland laissent entendre que le pays ne recense désormais plus aucun malade du Covid-19 qui a déjà fait plus de 97.000 victimes à travers le monde d’après les calculs de l’Université Johns-Hopkins.

Cependant, il serait prématuré de conclure que le pays a entièrement vaincu le Covid-19, 51 personnes attendant toujours les résultats de leur test de dépistage.

Mesures mises en place par le Groenland

Face à la pandémie qui ne cesse de sévir, l’île, qui compte quelque 56.000 habitants et où le premier cas a été confirmé le 16 mars dernier, a renvoyé les écoliers chez eux, suspendu les vols et également fermé ses frontières.

