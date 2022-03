Ce qu’il faut savoir sur Sophie Diallo, la nouvelle patronne du 3FPT ! Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) a une nouvelle directrice : Sophie Diallo, nommée mercredi dernier par le président Macky Sall, en Conseil des ministres.



Rédigé par leral.net le Samedi 19 Mars 2022 à 00:44 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l’Etat sénégalais vient de nommer Sophie Diallo à la tête du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT). Elle remplace à ce poste Mame Aby Sèye, récemment nommée par Macky Sall à la tête de la Délégation générale de l’Entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ).



Qui est Sophie Diallo ?



Titulaire d’une Maîtrise en informatique de l’université Gaston Berger de Saint-Louis (nord du Sénégal, à 255 km de Dakar) et d’un Master en systèmes d’informations et réseaux de l’université de Tours, Sophie Diallo a géré quelques postes de responsabilité avant d’être nommée à la tête du 3FPT.



En effet, cette ancienne élève du lycée Malick Sy de Thiès a été la directrice de l’Antenne de l’université Gaston Berger (UGB) à Dakar, avant de rejoindre la DER/FJ.





Issue de parents enseignants et native de la région de Thiès (70 km de Dakar), Sophie Diallo a été consultante de la Banque Mondiale/Bureau Dakar pour l’accompagnement des lycées techniques dans l’établissement et la mise en œuvre de leur plan stratégique et des contrats de performances dans une démarche axée sur des résultats, dans le cadre du Projet de formation professionnelle pour l’emploi et la compétitivité (FPEC) au Sénégal. Projet financé par la BM et l’Agence française de développement (AFD).



Celle qui a fait son cursus primaire à l’école élémentaire Idrissa Diop, est par ailleurs titulaire d’une Maîtrise en administration publique obtenue au Canada, à l’École nationale d’administration publique (ENAP), dans le programme de Maîtrise en administration publique (MAP), profil pour gestionnaire par l’intermédiaire du Programme canadien de bourses de la Francophonie (PCBF).







Pour avoir obtenu la meilleure moyenne cumulative à la MAP pour gestionnaires, elle a reçu le prix Roland-Parenteau et la prestigieuse médaille d’or du gouverneur général du Canada.



«C’est un honneur pour moi, pour mon pays et pour le programme de bourses. Dans cinq ans, je me vois être un ministre de la République du Sénégal. Ça peut paraître ambitieux, mais pour moi, l’impossible n’existe pas, en fait», avait dit Sophie Diallo, lors de la cérémonie de réception de son prix décerné au Canada, en décembre 2019.



«Elle est travailleuse, infatigable, battante, rigoureuse, véridique et dit toujours ce qu’elle pense. Ce n’est pas parce que c’est ma fille que je fais ce témoignage. Pour l’avoir élevée et la connaissant, je sais qu’elle peut beaucoup apporter au Sénégal», témoigne sa mère Béatrice Agnès Johnson, Enseignante à la retraite.



«Le président Macky Sall lui a confié une responsabilité et je suis certaine qu’il ne sera pas déçu», a poursuivi celle qui est citoyenne française, entrée dans l’enseignement en 1962 (à l’âge de 19 ans) et qui a pris sa retraite en 1998.



Avant d’être nommée le mercredi 16 mars 2022, Sophie Diallo, 43 ans, occupait la fonction de secrétaire générale de l’Agence nationale de sécurité routière (ANASER). Poste que lui avait personnellement confié le chef de l’Etat Macky Sall, lors du Conseil des ministres du 29 décembre 2021.



( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook