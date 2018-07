Ce que le mois de naissance d’une femme révèle sur elle !

C’est assez surprenant et pas encore expliqué scientifiquement, mais force est de constater que les individus nés le même mois présentent des traits de caractère communs. Si vous êtes une femme, découvrez dans cet article ce que votre mois de naissance révèle de votre personnalité.



JANVIER



Les femmes nées en janvier sont à la fois ambitieuses et introverties. Elles ont paradoxalement l’audace de leur timidité. Exigeantes sur le plan intellectuel, elles cherchent à s’entourer de personnes à leur niveau, et qui partagent leur vision de la vie.



FÉVRIER



Romantiques et d’humeur changeante, les natives de février sont libres et versatiles, donc parfois difficiles. Une seule constante dans leur personnalité : ne vous avisez pas de les trahir, elles ont la rancune tenace.



MARS



Elles sont charmeuses mais il est difficile de gagner leur amour. Généralement de bonne compagnie et charismatiques, elles savent se montrer sous leur meilleur jour et elles sont fidèles en amour comme en amitié. Leur défaut ? Elles peuvent à l’occasion se montrer peu agréables, sans raison apparente.



AVRIL



Leur don en matière de communication rend les natives d’avril persuasives, ce qui les aide à atteindre leurs objectifs rapidement. Cela ne les empêche pas d’avoir peu confiance en elles et d’être plutôt jalouses et très sensibles. Mais cette sensibilité s’étend aux autres, qu’elles savent comprendre et aider à s’épanouir.



MAI



Souvent très séduisantes physiquement, elles sont aussi obstinées et parfois compliquées, ce qui peut rendre leurs relations de couple difficiles. Leur volonté et leur persévérance sont leur qualité première, mais aussi leur défaut (tendance à être têtues et trop attachées à leurs principes).



JUIN



Créatives et bonnes communicantes, leur spontanéité et leur franchise les font parfois parler à tort et à travers. Mais c’est aussi ce qui fait leur charme. Très ouvertes d’esprit, elles sont aussi volontaires, ce qui les rend plutôt dominatrices par rapport aux hommes.



JUILLET



Belles, intelligentes et mystérieuses, la caractéristique première des natives de juillet est l’honnêteté : elles en font preuve au quotidien et n’en attendent pas moins de la part de leur entourage.



AOUT



Elles sont très centrées sur elles-mêmes, mais cela ne les empêche pas d’être généreuses avec leur entourage. Supportant mal la contradiction et très susceptibles, elles font souvent plier les hommes à leur volonté. Une bonne dose de sens de l’humour les aide à arriver à leurs fins, pour toujours avoir le dernier mot et rester le centre de l’attention.



SEPTEMBRE



Belles à l’intérieur comme à l’extérieur, elles sont rigoureuses et ont le sens de l’amitié. En amour aussi, elles privilégient les relations à long terme, à la qualité à la hauteur de leurs exigences. Cette fidélité fait que si elles se sentent trahies, elles ne pardonnent pas facilement et leur vengeance peut être redoutable.



OCTOBRE



En apparence très fortes, les natives d’octobre sont en réalité introverties et secrètes par crainte d’être trahies. Elles sont intelligentes et suscitent fréquemment la jalousie des autres femmes.



NOVEMBRE



Intelligentes, généreuses et instinctives, elles ont un don pour détecter la malhonnêteté et, quand c’est le cas, elles n’hésitent pas à le faire remarquer.



DÉCEMBRE



Impatientes, elles arrivent généralement à obtenir ce qu’elles veulent, dans tous les domaines. Leur défaut ? Elles s’ouvrent facilement aux autres, parlent à cœur ouvert et en toute transparence de leur vie, une véritable prise de risque qui peut les conduire à des déconvenues.

femastuces.com