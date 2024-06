Ce que le représentant du Fmi à Dakar, a dit à Madiambal Diagne, sur l’Eurobond: «Le Fmi n’était pas informé en amont de cette opération»

«Les Lundis de Madiambal» dans le journal "Le Quotidien" de ce 24 juin perce la déclaration intrigante, mais diplomatique de Edward Gemayel, chef de la Mission du Fmi, lors de sa conférence de presse la semaine dernière à Dakar. Ce dernier, parlant de l’eurobond de 450 milliards FCfa obtenu par les nouvelles autorités, avait relevé un «surfinancement».



Madiambal Diagne rapporte sa conversation avec le Représentant résident du Fmi à Dakar qui va plus loin que Gemayel. « Question à Mesmin Koulet-Vickot : ‘’en langage plus clair, le Sénégal avait-il un besoin vital de faire ce nouvel emprunt ? ’’ ‘’ Réponse plus ou moins embarrassée : ‘’Véritablement pas. ’’ ‘’ Pourquoi le Fmi, conseiller du gouvernement, a-t-il pu alors laisser faire ? ’’ Le représentant résident à Dakar consent à lâcher : ‘’ Non, le Fmi n’était pas informé en amont de cette opération ’’».











Bes Bi