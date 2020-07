Ce que prévoit de faire SEN'EAU, après la contamination de ses agents A la suite de l'affaire de cinq (5) de ses agents contaminés, la SEN'EAU décide de prendre des mesures radicales et édictées par les autorités sanitaires.

L'organisation de la prise en charge médicale des collaborateurs concernés en relation avec les Districts sanitaires de ressort:

- L'établissement de la liste des personnes contacts;

- La mise en isolement et le suivi de l'état de santé de ces personnes contacts par le service santé au travail;

-La désinfection le même jour, par un prestataire agréé de l'ensemble des locaux fréquentés par les personnes contaminées et suspectées.



