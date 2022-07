Ce vendredi dernier jour de campagne: On termine comme on peut avec les huit listes et...

Ce vendredi, les coalitions qui seront représentées dans les différents bureaux de vote au Sénégal et à l’étranger, vont effectuer leur dernière rencontre officielle en campagne. La grande coalition Wallu Sénégal va organiser son dernier meeting à Pikine après avoir quitté Kébémer.



Pour Mouhamed Diallo et la coalition Natangué Askan Wi, c’est avec une déclaration à la Rts qu’elle bouclera la boucle. À Thiès hier, la coalition Bokk Gis-Gis Liggeey sera à Dakar pour un meeting de clôture. Benno Bokk Yakaar après les étapes de Mbour et Fatick, organise un meeting à la place de la nation, après des caravanes le matin dans la banlieue.



Dans l’agenda de la coalition Bunt-Bi ce vendredi, une déclaration à Toubacouta et un meeting de clôture à Koki seront organisés pour terminer en beauté cette campagne. Précédemment à Thiès, la coalition Aar Sénégal sera à Pout avant de rallier Thiès pour leur meeting de clôture. Yewwi Askan Wi va finir avec un meeting à Ziguinchor. Enfin, Pape Djibril Fall et MPR/ Les Serviteurs seront à Grand-Yoff...

