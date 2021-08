Cedeao : La Bidc lance la première édition des Pdao et le bulletin trimestriel

«A la cérémonie de lancement virtuel, les membres du Conseil des gouverneurs et du Conseil d'administration de la Bidc, les institutions et agences de la Cedeao, les partenaires bilatéraux et multilatéraux et la presse étaient présents. Le lancement des outils de connaissance de la Banque vise à renforcer le débat sur la situation socio-économique de la sous-région, à informer et à apporter de la valeur aux Etats membres de la Cedeao, et à faire connaître la Banque non seulement comme une institution de financement du développement (Ifd), mais aussi comme une institution du savoir, au fait des défis socio-économiques de la sous-région et par conséquent, la mieux indiquée pour accompagner les Etats membres dans l'agenda de transformation post Covid-19 », renseigne un communiqué de presse.



Dans son discours au cours de la cérémonie virtuelle, M. Donkor a expliqué que la compilation des Pdao est une publication annuelle d'indicateurs socio-économiques de la sous-région, qui présente la performance et les perspectives au niveau des pays ainsi qu'au niveau sous régional, avec des recommandations sur les voies et moyens pour relever certains des défis de développement de la sous-région à court et moyen terme. La publication est composée de quatre sections, à savoir, la performance et les perspectives, les options de politique, les fiches pays et une annexe statistique.



Quant au bulletin Rendez-vous, c’est à la fois une lettre d'information trimestrielle (en version papier et numérique), qui fournit des informations pertinentes et précieuses sur les activités de la banque, et aussi une plateforme de partage de contenu de développement pour échanger avec les parties prenantes. Il se compose de quatre parties à savoir actualités et événements, focus trimestriels, opinions et un contenu diversifié relatif aux partenaires de la Bidc. M. Donkor a exhorté toutes les parties prenantes de la Bidc à s’imprégner des publications pour mieux la comprendre et s'associer à elle pour transformer les communautés de la Cedeao.



Adou Faye

