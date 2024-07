Célébration de l’indépendance des Etats-Unis d’Amérique : Abdourahmane Sarr salue le dynamisme de la coopération entre nos deux pays

«De par son attachement à la liberté, sa diversité ethnique et le dynamisme de sa population, les Etats-Unis d’Amérique constituent un pays phare qui suscite souvent l’admiration. En effet, depuis la déclaration d’indépendance du 04 juillet 1776 rédigée par Thomas Jefferson, un long chemin a été parcouru par votre pays. Il a su trouver les moyens et capacités de surmonter les multiples défis économiques, sociaux et sécuritaires pour atteindre un niveau de rayonnement économique et diplomatique mondialement reconnu.



Aujourd’hui, la civilisation et la culture américaines ont, elles aussi, une résonance universelle, y compris par le truchement de la cinématographie, de la musique, du sport, des médias, des technologies de l’information et de la communication, des arts et des lettres », a déclaré M. Sarr.



Dès son accession à la souveraineté internationale, a dit le ministre de l’Economie, conscient des valeurs et principes en partage, notamment en matière de démocratie, de respect des droits humains et de contribution à la paix et à la sécurité internationale, le Sénégal a, très tôt, noué de solides relations diplomatiques avec les Etats-Unis d’Amérique pour en faire un partenaire de tout premier plan.



C’est le lieu et le moment pour moi de réitérer la volonté des nouvelles autorités sénégalaises de contribuer pleinement et efficacement, en synergie avec le Gouvernement américain, à la consolidation de nos relations bilatérales.



Abdourahmane Sarr a relevé que la qualité et le dynamisme des relations unissant les Etats-Unis et le Sénégal peuvent s’apprécier sous différents angles particulièrement éloquents. «D’abord, à travers le nombre de visites officielles effectuées par les Autorités supérieures des deux pays aussi bien à Washington qu’à Dakar. J’en veux pour exemple, la visite que Son Excellence Monsieur Anthony Blinken , Secrétaire d’Etat des Etats-Unis, avait effectuée au Sénégal en avril 2021, dans le contexte critique de la lutte contre la Covid-19.



Je voudrais également relever, avec satisfaction, l’impact positif sur l’amélioration des conditions de vie de nos populations et de la performance de nos entreprises ; d’initiatives comme le Millenium Challenge Corporation (Mcc) et les projets de l’Usaid. Il y aussi l’appui à l’Institut Pasteur pour davantage renforcer son rayonnement. Concernant le MCC, il est important de noter que le Sénégal en est à son deuxième compact », a confié M. Sarr. Il a fait savoir qu’un troisième compact est attendu dans le domaine de l’économie bleue, ceci témoigne que les états unis sont à nos côtés. Il n’a pas manqué d’évoquer la situation de la forte communauté sénégalaise établie aux EtatsUnis depuis plusieurs décennies. Cette diaspora sénégalaise, présente dans toutes les grandes villes du pays, du Nord au Sud, d’Est en Ouest, a parfaitement su s’intégrer et tirer parti du American dream (le rêve américain). Selon le ministre, les États unis sont une terre d’opportunités où la liberté économique bien encadrée permet à tout un chacun de s’y réaliser.



«C’est ce que nous ambitionnons de réaliser au Sénégal. Réaliser l’égalité des chances en investissant dans notre jeunesse et capitaliser sur notre dividende démographique. Réformer le cadre d’expression de nos entreprises privées pour qu’elles puissent évoluer dans un environnement de liberté économique comme les citoyens évoluent dans un environnement de liberté politique. Ceci permettra au Sénégal de capitaliser pleinement sur son dividende démocratique qui nous vaut le soutien de partenaires comme les états unis avec lesquels nous partageons les valeurs de liberté.



Par ailleurs, je voudrais souligner que de nombreux étudiants sénégalais ont également bénéficié de formations de qualité dans les universités américaines de New York, de Washington, de Chicago, ou autres, et s’épanouissent aujourd’hui professionnellement partout à travers le monde », a-t-il ajouté. Il a révélé que lui-même a fait ses études à l’Université George Washington de DC, et à l’Université Harvard de Boston.

Adou FAYE









