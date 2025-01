Célébration de la JID 2025 à Ziguinchor : Une mobilisation autour des Douanes pour un avenir prometteur La Journée internationale de la Douane (JID), édition 2025, a été célébrée avec faste, ce dimanche 26 janvier 2025, à Ziguinchor. L'événement, marqué par une participation massive des acteurs locaux, a permis de renforcer les liens entre les Douanes et les forces vives de la région.

Présidée par le Gouverneur de la région, Monsieur Mor Talla Tine, la cérémonie officielle a réuni un parterre de personnalités, dont le Coordonnateur de la Direction générale des Douanes, représentant le Directeur général.



Une forte délégation venue de Dakar, accompagnée des agents locaux sous la direction de Malang Diédhiou, Directeur régional des Douanes du Sud, a pris part à cet événement.



Au cours de cette journée, des projections de films, des présentations et des débats sur le thème retenu, ont enrichi les discussions. Les opérateurs économiques, les Forces de défense et de sécurité (FDS), ainsi que les membres du Comité régional de développement (CRD) et les associations locales, ont saisi l’occasion pour échanger sur les défis et perspectives du secteur douanier.



Les autorités ont profité de cette tribune pour dresser le bilan de l’année écoulée et présenter les grandes orientations de l’exercice 2025.











