Célébration de la Tabaski : Pour se payer une perruque, elle vole les bijoux en or de sa mère Âgée de 25 ans, M. S. n'a trouvé d’autre solution que de voler les bijoux en or de sa mère, pour s’acheter une perruque, en perspective de la fête de la Tabaski. Elle a pu se payer l’objet de ses convoitises, à 150 000 FCfa. "EnQuête"

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juin 2024 à 11:02 | | 0 commentaire(s)|

Le jour des faits, elle a demandé à sa mère de lui offrir cette somme, mais celle-ci lui a opposé un niet catégorique. Sa maman lui a clairement signifié qu'elle avait d'autres priorités à régler, que de lui acheter des cheveux naturels.



Face à ce refus, la fille a attendu que sa mère se rende au marché, pour aller ouvrir son armoire. Elle y a dérobé des bijoux en or que sa mère avait dissimulés dans ses vêtements, pour aller les revendre.



Mais elle a malheureusement été aperçue par son frère, au moment où elle subtilisait les objets de valeur. Après avoir commis le vol, M. S. a quitté le domicile, prétextant qu'elle allait rendre visite à une amie et qu'elle allait y passer la journée. C'est ainsi qu'elle est partie revendre les bijoux à 250 000 FCfa.



Ce n’est que le troisième jour, que sa mère a découvert qu’on lui avait volé ses bijoux de valeur. Elle s'apprêtait, alors, à aller assister à un baptême à Diourbel. Elle a été surprise de voir sa boîte à bijoux vide. Choquée, la mère est directement allée vers sa fille pour lui faire part de la disparition de ses bijoux. Mais celle-ci a répondu qu'elle ne les a pas vus.



Ainsi, M. S. a voulu jouer les innocentes, mais elle a été dénoncée par son frère, qui l'avait vue dérober les bijoux en question. Meurtrie, sa mère s'est alors acharnée sur elle, en lui portant des coups de poing au visage. Et pour se tirer d'affaire, la jeune fille a pris la fuite pour aller se réfugier dans une maison voisine.



Pour avoir volé et revendu les bijoux en or de sa mère, afin de s'acheter une perruque, la jeune femme aurait pu se retrouver en prison, si la plaignante l'avait traduite en justice.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook