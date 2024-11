Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Célébration de ses 40 ans de carrière : Coumba Gawlo face à la presse, Lundi 11 Novembre, à 16 heures au Grand Théâtre de Dakar Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Novembre 2024 à 16:47 | | 0 commentaire(s)| 40 années de présence de Coumba Gawlo sur l’échiquier musical sénégalais, africain voire mondial. Un parcours jalonné de succès qui sera célébré en Décembre au Sénégal et dans d’autres pays.

En prélude à cet événement, Coumba Gawlo fait un Point de presse, Lundi 11 Novembre, à 16 heures, à Dakar, au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose.



Coumba Gawlo a commencé à chanter dès l`âge de 7 ans, en accompagnant sa mère, Fatou Kiné Mbaye. A 14 ans, elle remporte un concours national de chant Voix d’Or 86, avec la chanson «Soweto» écrite par son père en hommage à Nelson Mandela et véritable cri contre l’apartheid. En 1998, le single « Pata pata » de son album « Yomalé » produit par le chanteur français Patrick Bruel lui vaut une grande consécration sur la scène internationale. Ce tube, hit de l’été 98 en Europe, lui a valu un double disque d’or et un disque de platine.



Ses succès, à travers le monde, ont fait d’elle une véritable ambassadrice de la culture africaine. Coumba Gawlo reçoit le «Bideew» (étoile en wolof), une récompense aux artistes sénégalais des plus talentueux de leur époque. Elle reçoit ainsi plusieurs prix notamment avec « Yomalé » et apprécie ces distinctions comme un encouragement à persévérer. Elle remporte ainsi les titres de Meilleure chanteuse moderne, Meilleur album moderne dans la catégorie des femmes avec Dewenety, Meilleure plage moderne, Meilleure clip féminin avec « Yomalé ».



Chanteuse engagée, elle fait partie du Club des Enfoirés initié par Coluche, dont l’objectif est de chanter pour nourrir les pauvres.



Parallèlement à sa carrière musicale, Coumba Gawlo s’investit dans la communication, l’éducation, la santé à travers Gawlo Office Media (Go Media) mais aussi dans le domaine de le social et l’humanitaire par l’association Lumière pour l’Enfance (LPE) Coumba Gawlo. Ce qui lui vaut la confiance de plusieurs institutions nationales et internationales qui sollicitent son expertise et sa notoriété en qualité d’Ambassadrice de bonne volonté.



L’aventure continue, de plus belle, comme y invite Toc Toc Toc, la chanson de la Diva à la voix d’or, à travers la célébration de ses 40 ans de carrière, selon un programme couvrant plusieurs pays :



- samedi 07 Décembre à Dakar (Sénégal) sur l’Esplanade du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose

- samedi 14 Décembre à Banjul (Gambie), à Bamboo Hotel

- samedi 21 Décembre Casablanca (Maroc) au Théâtre Mohammed VI

- mercredi 25 Décembre à Dakar (Sénégal) à la Place du Souvenir (Noël Enfants)

- samedi 28 Décembre à d’Abidjan (Côte d’Ivoire) au Palais de la Culture















