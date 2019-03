Célébration du 8 mars : sous le signe de l’autonomisation des femmes et des filles Le Ministère de la Femme, de la Famille et du Genre a organisé, hier 8 mars, au King Fahd Palace une foire aux innovations en lien avec l’automatisation des femmes et des jeunes filles, dans le cadre de la célébration de la journée de la femme.

Cela vise en priorité les femmes œuvrant dans un secteur financier et industriel ou l’éducation, la recherche et la technologie. Ce programme accompagnera des sénégalaises compétentes ambitieuses, souhaitant participer au progrès économique et social, voire à l’émergence, souligne un document du ministère. L’objectif étant de créer un espace d’échanges et de partenariat entre les décideurs, les acteurs du secteur public et privé, les organisations de la société civile les partenaires techniques et financiers sur les innovations favorables à l’autonomisation des femmes et des filles.

Unicef, l’Union Européenne, Plan International ou encore le Pam sont parmi les partenaires de cet ambitieux programme.



