Célébration du Magal de Touba : Moustapha Diop, le ministre de l’Industrie et des PME a gratuitement convoyé des pèlerins Le Magal de Touba 2021 a vécu. Plusieurs fidèles ont rallié la ville sainte de Touba sans dépenser un sou. En effet, ces mourides ont voyagé gratuitement grâce au maire de la commune de Louga.

Moustapha Diop par ailleurs, ministre de l’Industrie, des Petites et Moyennes Industries, a convoyé plusieurs cars pour assurer le transport des populations de Louga.



Ces dernières, qui sont rentrées hier, ont vivement remercié leur édile pour les moyens mis à leurs dispositions, pour assurer le transport aller et retour.



"L'As" qui partage l'info, signale que le maire Moustapha Diop n'en est pas à son premier coup d'essai.











