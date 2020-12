Célébration religieuse : le Gamou annuel 2021 de Nayobé annulé El Hadji Mor Gaye Khalif de El Hadji Amadou Gaye informe l'ensemble des Khalifes généraux du Sénégal, des autorités gouvernementales, des parents, des Taliban et des populations du Sénégal, que le Gamou annuel 2021 de Nayobe est annulé à cause de la pandémie de la Covid 19.

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Décembre 2020 à 20:36 | | 0 commentaire(s)|

C’est ce qui ressort du communiqué partageant l’info, au nom de Babacar Sy Mansour, de Serigne Maodo Sy Dabakh et Serigne Maniang Gaye Khalif de Bragaye Gaye Nayobe et sur avis des autorités du pays, du maire Samba Kanté, fils de Nayobe, de Magatte Wade représentant la famille de feu Ousmane Wade, de El Hadji Bolle Sylla, représentant les émigrés,



El hadji Mor Gaye s'excuse auprès de tout le monde pour cette mesure d'annulation indépendante de sa volonté.



Il demande en lieu et place du Gamou des prières à domicile au moment venu.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos