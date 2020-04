Céline Dion : Un beau projet autour de My Heart Will Go On, sa tournée reportée

Confinée chez elle à Las Vegas, la chanteuse Céline Dion se mobilise tout de même pour apporter son aide à de beaux projets. Après avoir participé au concert "One World : Together At Home", la diva se lance dans un partenariat autour de son tube "My Heart Will Go On". Dans le même temps, elle vient (enfin) d'annoncer le report de sa tournée.