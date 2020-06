Céline Dion confirme ce que nous redoutions tous concernant sa fulgurante perte de poids !

Que l’on apprécie ou non le registre dans lequel elle opère, la grandeur et la splendeur de sa voix ne peuvent être remises en question. Trente-neuf ans de carrière, trente-sept albums commercialisés depuis, dont environ 300 millions vendus, 15 tournées, plus de 1000 spectacles présentés au Cesar Palace à Las Vegas, et nous en passons d’autres.Plus que la fierté du Québec et de la musique francophone, Céline Dion sut s’imposer comme une reine incontestée dans son domaine, à travers le monde entier.



En dépit de ses multiples talents (et pas seulement dans le chant comme vous le verrez), la chanteuse de 51 ans commence, cependant, à fortement inquiéter ses fans (plusieurs dizaines de millions sur l’ensemble du globe). Si depuis le décès de son mari, René Angélil (2016), de son frère la même semaine et de sa mère en 2020, la chanteuse semblait tenir le coup tant bien que mal, beaucoup de questions se posent aujourd’hui concernant son état de santé. La récente maigreur quasi-squelettique de l’artiste laisse place à une forte inquiétude sur les réseaux sociaux. Si Céline Dion nie en bloc tout problème de santé, certaines vérités ne peuvent rester cachées indéfiniment et les révélations explosent ! Découvrez sans plus attendre tout ce que vous ne saviez pas sur l’histoire et le destin de cette incroyable artiste, ainsi que les raisons l’ayant poussée à cacher sa maladie aux yeux de tous !