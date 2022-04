Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Céline Dion méconnaissable : son look décalé froufrous et bustier, brune et toute bouclée Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Avril 2022 à 23:41 | | 0 commentaire(s)|

La star interplanétaire, queen Céline, met des paillettes dans nos vies depuis des décennies. Si bien évidemment elle tient son succès pour sa voix unique et ses nombreux tubes que l’on n’a de cesse de fredonner, la Québécoise reste aussi une véritable reine de style. Les looks incroyables de Céline Dion ne datent définitivement pas d’hier, parfois décalés et très originaux, parfois ultra-glamour ou encore casual. Tout va à la star qui fait le show à chaque apparition. Sur scène évidemment, mais aussi à la ville et même sur la Toile où elle reste présente pour le plus grand bonheur de ses fans.



Ceux-ci ont d’ailleurs pu être rassurés ces derniers temps alors que la chanteuse de Pour que tu m’aimes encore avait été contrainte de reporter sa tournée Courage pour raisons de santé. La semaine dernière, Céline Dion apparaissait au naturel dans une veste chic et tendance sur Instagram pour une noble cause. Et il semblerait que la star revienne aussi sur scène très prochainement dans le cadre d’un grand rassemblement en soutien à l’Ukraine. Alors qu’elle avait été mise au repos forcé ces derniers mois, elle a cependant tenu à garder le lien avec ses fidèles fans. Comment ? En nous replongeant dans des images d’archives juste incroyables, où l’on a plaisir à la (re)découvrir il y a 20, parfois 30 ans et même plus... La preuve ce jour où l’on retourne en 1987 !





