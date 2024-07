Cent Jours de Diomaye Faye : Mously Diakhaté attend plus de réalisations et invite le gouvernement à dire la vérité aux Sénégalais Les cent jours de Diomaye Faye au pouvoir continuent de susciter des réactions. Dans un entretien avec Senactu, l'ancienne députée Mously Diakhaté estime que le président de la République n'a pas encore répondu aux attentes des Sénégalais. Elle a toutefois salué ses visites aux familles religieuses et dans la sous-région.

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Juillet 2024 à 11:40 | | 0 commentaire(s)|



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook