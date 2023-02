Centenaire du Prytanée militaire : L’arrivée du Président Macky Sall à Saint-Louis

Le Président Macky Sall est à Saint-Louis, pour prendre part à la célébration du Centenaire du Prytanée militaire.



Le président de la République est arrivé au Prytanée de Saint-Louis (Nord), samedi 11 février 2023, vers 12 heures, pour la célébration du centenaire de cette école militaire.



Dans la délégation, on note plusieurs personnalités, dont les ministres Serigne Mbaye Thiam (Eau et Assainissement) et Mamadou Moustapha Bâ (Finances et Budget), deux anciens élèves de cette école.