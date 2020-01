Centrafrique : un soldat condamné à 15 ans de travaux forcés pour le meurtre d'un casque bleu sénégalais

Un soldat des Forces armées centrafricaines (FACA) a été condamné ce mardi à quinze ans de travaux forcés pour le meurtre en 2016 d'un casque bleu de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).

Achille-Désiré Legrand Yamanza, alors caporal chef des FACA, est poursuivi pour avoir abattu en juin 2016 le brigadier Racine Dieng, un élément sénégalais de la police de la MINUSCA au cours d'un acte de braquage à Bangui. Son procès s’est tenu lundi et mardi à la Cour d’appel de Bangui, selon Chine nouvelle.



S'étant évadé, M. Yamanza a été appréhendé au cours d'une autre opération de braquage. Pour ces motifs, il a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs, de détention illégale d'arme et munitions de guerre, enfin d'assassinat.





