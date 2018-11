Centre de Santé Gaspard Camara : L'ex responsable de la pharmacie, Omar Fall risque 2 ans d'emprisonnement...pour concussion Ex-responsable de la pharmacie du Centre de Santé Gaspard Camara, Omar Fall a été jugé ce jeudi, devant le tribunal correctionnel de Dakar, pour le délit de concussion. Le parquet a requis deux ans d'emprisonnement avec sursis et une amende de 250 mille francs contre lui. Il sera édifié sur son sort le 20 décembre prochain.

Les faits de l'espèce remontent en 2009. Responsable de la structure pharmaceutique du Centre de Santé Gaspard Camara à l'époque, Docteur Omar Fall recevait une dotation en médicaments, d'un montant de 12 millions de nos francs, de la Pharmacie Nationale d'Approvisionnement. Ce, dans le but de distribuer une partie aux autres structures sanitaires, rattachées à son établissement.



Mais, d'après les éléments de l'enquête, le vieux pharmacien appliquait illégalement une majoration sur les prix. Des actes d'enrichissement illicite, que le prévenu a tenté de nier lors de sa comparution ce jeudi, devant le tribunal correctionnel de Dakar. " La majoration n'était pas appliquée sur les prix, mais sur les médicaments en nature. Si une structure sanitaire devait recevoir par exemple 15 boîtes, on lui donnait 13 ou 12. Les restes étaient distribués aux populations, lors des journées de consultation gratuite. Mais, je le faisais sur instruction du Médecin Chef, Amadou Touty Ndiaye. Je n'ai jamais reçu de l'argent", s'est-il défendu.



"Depuis le début, j'avais dit aux enquêteurs qu'une partie des médicaments, dont le montant s'élevait à 190 mille francs se trouvait dans mon bureau. Le reste, estimé à 500 mille francs, je l'avais donné à crédit au Poste de Santé des Hlm", a-t-il ajouté.



Dans son réquisitoire, le procureur qui est revenu sur le point de départ des poursuites, a souligné que c'est l'un des agents d'une structure sanitaire qui avait constaté que le prévenu leur appliquait des taux excessifs. " Il leur donnait le médicament Ampicilline à 15 900 francs, au lieu de 4 900. Depuis l'enquête, il a dit qu'il n'a jamais reçu de l'argent. Mais, le taux qu'il appliquait n'était pas légal. Il est poursuivi pour le montant de 690 mille francs. Il tombe dès lors, sous le coup de l'article 156 du code pénal qui sanctionne le délit de concussion ", a martelé le représentant du Ministère public.



Ainsi, il a requis deux ans d'emprisonnement, avec sursis et une amende de 250 mille francs contre le prévenu.



La défense a par ailleurs, relevé que le prévenu n'était pas animé par le désir de s'enrichir illicitement. " Il a été mal compris. Sur le montant de 12 millions qu'il recevait en médicaments, les 6 millions restaient au Centre de Santé Gaspard Camara. Et, la majoration n'était appliquée que sur les 4 millions 600 mille francs. Toutes les personnes qui l'entouraient le savaient. Mais, ils n'ont pas voulu comparaître", a déploré la robe noire, avant de solliciter une application bienveillante de la loi.



Au terme de sa plaidoirie, le juge a fixé son délibéré au 20 décembre prochain.



