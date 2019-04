Centre de santé de Keur Massar: La dépouille de Vincent Gomis a disparu de la morgue

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Avril 2019 à 07:00 | | 0 commentaire(s)|

Un fait rarissime occupe tous les débats à Keur Massar. La dépouille de Vincent Gomis est introuvable. Pour Libération, l'information est donnée par la famille du défunt âgé de 80 ans et qui a rendu l'âme le vendredi passé. Venue chercher la dépouille du octogénaire pour les besoins de l'enterrement, la famille a constaté la disparition de celle-ci. Et le neveu du défunt, Jacques Lopy d'expliquer: «nous ne comprenons pas ce qui s’est passé. Personne n’est capable de nous donner une explication. Même à la morgue c'est comme si la personne avec qui nous parlions était un handicapé mental".



Même version du côté de la fille du défunt. «C’est une négligence inacceptable. On nous rapporte qu’on aurait confondu la dépouille de notre père avec une autre. Bref, on n’y comprend absolument rien. nous voulons organiser les funérailles de notre père" a soutenu Marie Joe Gomis.



La famille a déposé une plainte et interpelle les autorités pour que la lumière soit faite dans cette affaire.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos