Centre de santé des HLM : comment Le personnel était débordé après la victoire du Sénégal Le week-end a été long pour le personnel de garde du centre de santé des Hlm logé sur la corniche. Après la victoire du Sénégal, le dimanche 6 février 2022, lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Cameroun 2021, pour la première fois de son histoire, beaucoup de familles ont pris d’assaut la structure sanitaire. Certains malades étaient étalés sur les bancs de l’hôpital, en attente d’une prise en charge.

Cette victoire tant attendue a soulevé beaucoup de pathologies qui dormaient dans les corps et âmes de ces derniers. Le personnel de garde, dépassé par la situation, a fait appel aux prestataires de la maternité pour contenir ces patients.



«Nous ne nous attendions pas à une telle affluence. Il y a eu beaucoup de convulsions. Les patients que nous avons reçus étaient en choc émotionnel. Il fallait les aider. D’autres qui avaient des maladies chroniques comme l’hypertension, l’asthme ou l’épilepsie méritaient plus d’attention et nous avions besoin de plus de bras», a renseigné un membre du personnel soignant. Et de poursuivre : «fort heureusement que la maternité n’a pas enregistré, dimanche dernier, d’accouchement. Le personnel a été d’un appui considérable».



Au niveau du poste de santé des Hlm1, le même constat a été noté. Logé à côté du fan zone mis en place par la mairie, les personnes qui présentaient des détresses respiratoires sont toute de suite acheminées dans cette structure de prise en charge sanitaire. Comme au centre de santé, la majorité des établissements sanitaires n’avaient pas inscrit cette action dans leur agenda.

