Centre de vote de Grand-Médine : Amadou Bâ, Thierno Bocoum et Mbaye Ndiaye, battus dans leurs bureaux de vote Au centre de vote des HLM Grand-Médina, la chance n’a souri à aucun des leaders de Benno Bokk Yakaar qui y ont voté. Très attendu et accompagné par un grand nombre de ses proches, Amadou Bâ qui espérait une revanche et même une ‘’Remontada’’, a déchanté. Yewwi a raflé tous les bureaux de vote.

Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Juillet 2022 à 23:49

L’ancien ministre des Affaires étrangères a été battu dans son bureau, tout comme Mbaye Ndiaye, l’ancien maire des Parcelles Assainies et Thierno Bocoum, qui ont tous perdu dans leur bureau respectif…



Au finish, la Coalition Yewwmi Askan Wi a raflé tous les 10 bureaux de vote de ce centre situé à quelques encablures de l'école Dior.







