Centre-ville de Dakar: Une voiture dérape et termine sa course dans l’agence SGBS et fait deux blessés

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Juillet 2020 à 12:54 | | 0 commentaire(s)|

Un accident vient de se produire au cœur de la capitale sénégalaise. Une voiture a dérapé avant de finir sa course dans l’agence SGBS située au centre-ville de Dakar. Le bilan fait état de deux (2) blessés, a-t-on signalé.



Au moment où le texte est mis en ligne, la voiture est toujours à l’intérieur de l’agence.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos