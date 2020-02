Céréales locales: Huit nouvelles variétés de blé homologuées (Responsable ISRA)

Mardi 25 Février 2020

L’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) a homologué de nouvelles variétés de blé. La révélation a été faite par le Directeur scientifique de l’Isra, Dr. El Hadji Traoré, lundi, au Salon International de l’Agriculture (Sia) de Paris.

L’Isra est « présent dans quatre ou cinq domaines majeurs du monde rural. En matière de recherches sur les productions végétales, nous avons mis le focus sur la création ou la sélection de nouvelles variétés, quelles que soient les spéculations adaptées aux différentes zones agro-écologiques, en tenant compte des changements climatiques. Nous venons de faire homologuer huit nouvelles variétés de blé. Quatre de blé dur pour la production de pâte alimentaire et quatre autres variétés de blé tendre pour la panification », a-t-il dit lors d’un entretien avec les journalistes, en marge d’une rencontre d’échanges dénommée Journée dédiée au stand du Sénégal.



« Si ces variétés de cultures sont adaptées au Sénégal, cela permettra de réduire sensiblement la facture financière qui s’occupe de l’importation du blé, qui est une céréale très consommée au Sénégal », a-t-il ajouté.



Outre les céréales, Dr. El Hadj Traoré a indiqué que des variétés de l’arachide ont aussi été homologuées par l’Isra. « Nous avons fait de même avec l’arachide, en mettant au point une dizaine de variétés et tenant compte du taux d’huile pour les huileries mais également, pour l’arachide de bouche », a-t-il signalé.



