Cérémonie Caf Awards au Maroc : Sadio Mané vers son deuxième Ballon d’Or africain Les distinctions des acteurs du football africain auront lieu ce soir (20 heures), à Rabat, au Maroc, au cours de la cérémonie des Caf Awards 2022. Ce sera l’occasion de découvrir les joueurs et entraîneurs qui seront sacrés.

Jeudi 21 Juillet 2022

Les Caf Awards dévoileront ce soir les joueurs et entraîneurs de football qui se sont le plus illustrés cette année. Toutes les catégories seront distinguées au cours d’une cérémonie, à Rabat, sous la présidence de Patrice Motsepe.



Dans la catégorie masculine, le « Lion » de la Téranga, Sadio Mané, joueur du Bayern de Munich, est en pôle position pour remporter son second trophée des Caf Awards. L’international sénégalais, élu meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des nations 2021, disputée au Cameroun, cette année, rivalise avec son ancien coéquipier Mohamed Salah et son compatriote Edouard Mendy.



L’ancien joueur de Liverpool pourrait être intronisé à nouveau roi du football africain. Un sacre qui va être réconfortant pour lui avant d’entamer le championnat allemand avec son actuel club Bayern et ensuite, la Coupe du Monde au Qatar avec l’équipe nationale du Sénégal, en novembre.



Pour le trophée du jeune joueur africain de l’année, un trio s’est dégagé avec Pape Matar Sarr du Sénégal parti à Tottenham Hospur cette saison, Hannibal Mejbri de la Tunisie à Manchester United et Karim Konaté de la Côte d’Ivoire, ex d’Asec en RB Salzburg en Allemagne. De même, pour le joueur interclubs de l’année, on retrouvera ce soir Aliou Dieng du Mali (Al Ahly), Achraf Dari du Maroc (Wydad Casablanca) et Mohamed El Shenawy d’Al Ahly en Egypte.



D'après "Le Soleil", chez les entraîneurs qui ont le plus marqué l’année, on retrouve Aliou Cissé du Sénégal, vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations. Le sélectionneur sénégalais a fait cette année un parcours sans-faute avec son équipe, qui caracole en tête du classement du football africain. Il sera face à celui qu’il a battu par deux fois, l’ancien coach de l’Egypte, le Portugais Carlos Queiros. Et puis, Walid Regragui, technicien du club de Wydad Athletic de Casablanca au Maroc, l’invité surprise dans cette course.



Les Caf Awards vont aussi sacrer les meilleures équipes. Dans l’ordre, on pourrait retrouver le Sénégal, champion d’Afrique devant l’Egypte, vice-championne et le Cameroun au troisième rang du podium de la Can.

Il sera aussi question de désigner plus beau but de l’année en Afrique. Parmi les joueurs relevés, le Sénégalais Pape Ousmane Sakho qui évolue chez Simba Sc de la RD Congo, Gabadinho Mhango du Malawi jouant à Orlando Pirates d’Afrique du Sud et Zouhir El Moutaraji du Maroc au Wydad Club.

