Cérémonie d’hommage : Tanor réunit encore Idy et Macky Même parti, Ousmane Tanor Dieng a encore réussi à réunir Idrissa Seck et le Président Macky Sall. C’était, hier dimanche, lors d’une cérémonie d’hommage en l’honneur du défunt président du HCCT, à la maison du Parti socialiste.

Le chef de l’Etat qui a trouvé sur les lieux Idrissa Seck, vers 4 heures, et d’autres responsables de l’opposition, a chaleureusement salué l’ancien Premier ministre, considéré comme l’un de ses plus virulents opposants. Après une chaleureuse poignée de mains, les deux hommes ont échangé des sourires, avant d’échanger quelques mots dans le creux de l’oreille. Le public stupéfait, accompagne l’instant par des applaudissements nourris.



Le journaliste Cheikh Yérim Seck a annoncé dernièrement un deal entre les hommes et a soutenu que Macky Sall penserait à Idrissa Seck pour lui succéder à la tête de l’Etat. L’histoire nous édifiera certainement sur la relation ambigüe entre les deux hommes.



