Cérémonie d’inauguration de l’Etat-major de la Gendarmerie nationale et Direction de la Justice militaire: L’intégralité du discours du Président Macky Sall

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2023

In extenso, l’intégralité du discours du Président Macky Sall



Monsieur le Premier Ministre,

Monsieur le Ministre des Forces armées,

Mesdames, Messieurs les Ministres,

Monsieur le Général de corps d’armée, Grand Chancelier de l’Ordre national du Lion,

Monsieur le Général de corps d’armée, Chef d’état-major général des Armées,

Monsieur le Général de corps d’armée, Haut Commandant de la Gendarmerie et Directeur de la justice militaire,

Messieurs les officiers généraux,

Officiers, sous-officiers et militaires du rang,

Chers invités,



C’est toujours avec plaisir et fierté que je viens à la rencontre de nos Forces de défense et de sécurité, à l’instar de la cérémonie qui nous réunit ici à la légendaire caserne Samba Diéry Diallo, pour procéder à l’inauguration de l’état-major du Haut-Commandement de la Gendarmerie nationale et Direction de la justice militaire.



L’infrastructure qui se dresse majestueusement devant nous, symbolise toute l’importance que j’attache à la grandeur et au prestige de nos Forces de défense et de sécurité, dont la Gendarmerie nationale est une composante essentielle.



Il en est ainsi parce que les hommes et femmes de nos Forces de défense et de sécurité, en choisissant le métier des armes, ont fait don de soi pour être les sentinelles vigilantes de l’intégrité territoriale, du maintien de l’ordre public et de la défense des Institutions, dans le respect de la loi et sous le commandement de l’autorité civile.



L’intégrité territoriale, la paix et la sécurité, sont les conditions sine qua non de la quiétude des citoyens et de la stabilité nationale.



En participant à leur préservation, nos Forces de défense et de sécurité contribuent à la sauvegarde des fondements de l’Etat, de la Nation et de la République. C’est ce qui nous rassemble et nous protège.



D’autre part, nous vivons au quotidien la montée des périls : le terrorisme, le trafic de drogues, la piraterie maritime, la pêche illicite, non déclarée et non réglementaire, la cybercriminalité, les réseaux d’émigration clandestine et j’en passe.



S’y ajoute le phénomène mondial des usages malveillants des réseaux sociaux, nouvelles formes de perturbation de l’ordre public et de déstabilisation nationale.



Face à tous ces périls, la montée en puissance de nos Forces de défense et de sécurité s’impose en permanence. Elle doit être vigoureuse pour garder une prédominance sur les défis, et agile pour s’adapter à toutes les circonstances.



C’est le sens des importants investissements que nous avons consentis depuis plus d’une décennie pour le renforcement des capacités opérationnelles de nos Forces de défense et de sécurité.



Parallèlement, la Gendarmerie a vu ses effectifs tripler en douze ans ; ce qui lui permet aujourd’hui d’opérer un maillage complet du territoire national.



Ainsi, la Gendarmerie territoriale dispose désormais de neuf (09) légions, six (06) sections de recherches, vingt-cinq (25) compagnies et cent-quatre-vingt-quinze (195) brigades.



Quant à la Gendarmerie mobile, elle compte aujourd’hui soixante (60) escadrons de manœuvre pleinement opérationnels, soit :



 Dix-huit (18) escadrons répartis en Groupements mobiles et groupement blindé au sein de la Légion de gendarmerie d’intervention ;



 et quarante-deux (42) escadrons de surveillance et d’intervention répartis sur l’étendue du territoire national.



S’agissant du Centre de renseignement et des opérations, il dispose d’une infrastructure moderne, équipée de matériels de dernière génération, et bénéficie du soutien opérationnel de l’escadrille de drones et d’appui de la Légion de Gendarmerie de l’air et des transports aériens.



Le nouvel état-major du Haut Commandement que nous inaugurons aujourd’hui, s’inscrit dans cette dynamique de montée en puissance.



Parce qu’il est la tête pensante de la Gendarmerie, l’état-major du Haut Commandement doit être au diapason de ses missions régaliennes de réflexion, de planification et de conception stratégiques inhérentes aux activités de plus en plus diverses et complexes de la Gendarmerie.



Grâce au regroupement de ses structures décisionnelles, la Gendarmerie nationale dispose désormais d’un cadre propice à son action.



Cet état-major flambant neuf donne un nouveau souffle de modernité et de vitalité à notre Gendarmerie.

Elle le mérite, en reconnaissance de sa réputation d’excellence, appréciée au sein et au-delà de nos frontières. Vous venez de le rappeler à juste titre, mon général.



Dans le même esprit, je soutiens la vision du renforcement des effectifs de la Gendarmerie pour atteindre trente-cinq mille (35.000) hommes et femmes à l’horizon 2025.



C’est la demande sécuritaire même qui nous l’impose ; et nous ne devons pas nous méprendre. Les périls vont s’accroitre et se complexifier, exigeant en conséquence une mise à jour continue des effectifs, équipements et méthodes opérationnelles.



Cela dit, nous ne devons pas oublier que la Gendarmerie nationale, c’est aussi un patrimoine et une histoire ; ce sont de vieilles traditions qui méritent d’être conservées, enseignées et léguées à la postérité.



D’où la pertinence du musée de la Gendarmerie en cours de réalisation ici même dans l’enceinte du Quartier Samba Diéry DIALLO. C’est une belle initiative que je salue et soutiens.



Conformément au concept Armée-Nation, ce musée, une fois achevé, devra à la fois la mémoire de la Gendarmerie et un pôle d’attraction ouvert à la population, aux jeunes, élèves et étudiants en particulier, afin de contribuer à l’éducation au civisme et à la citoyenneté, voire susciter des vocations.



Monsieur le Premier Ministre,

Mesdames, messieurs les Ministres,

Officiers généraux, officiers, gradés, gendarmes et gendarmes auxiliaires,



J’ai évoqué tantôt les investissements consentis pour nos Forces de défense et de sécurité. C’est indispensable vu l’ampleur et la complexité des périls.



Pour autant, les moyens humains et matériels ne valent que par la qualité et la posture de ceux et celles qui sont aux commandes et incarnent l’autorité.



Ce qui compte avant tout, c’est l’âme du bon soldat, arrimée aux fondements de la Nation, aux exigences de l’Etat et aux valeurs de la République.



Cette âme du bon soldat, arrimée aux fondements de la Nation, aux exigences de l’Etat et aux valeurs de la République, nous la retrouvons en vous, Général de Corps d’Armée Moussa Fall, Haut-Commandant de la Gendarmerie et Directeur de la Justice militaire.



C’est pourquoi je saisis l’occasion de cette cérémonie pour vous renouveler toute ma fierté, ma satisfaction et ma confiance pour la rigueur, la loyauté, le professionnalisme et le sens du devoir avec lesquels vous conduisez votre mission à la tête de la Gendarmerie nationale.



J’y associe les hommes et femmes qui la composent, en vous adressant toutes mes félicitations pour l’inauguration de votre état-major.



A toutes les composantes de nos Forces de défense et de sécurité, je renouvelle mon soutien et la gratitude de la Nation.



HONNEUR-PATRIE !

Je vous remercie.





