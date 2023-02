Cérémonie de clôture : le PM Amadou Bâ salue le succès du 2ème Sommet de Dakar sur le Financement des infrastructures en Afrique et souligne les défis Le Premier ministre Amadou Bâ a procéder, ce samedi 4 février à la cérémonie de clôture du 2ème Sommet de Dakar sur le Financement des infrastructures en Afrique. Pour marquer l’importance des infrastructures dans la croissance du continent , il a magnifié l’exemple de Diamniadio, dont le centre international a abrité cette deuxième rencontre de deux jours ouverte par le président Macky ; « une preuve que les infrastructures jouent un rôle clé dans la croissance de l’Afrique et la réduction de la pauvreté. . .

Il a salué les efforts des partenaires comme l’Agence africaine de développement, la BAD, le Secrétariat des Nations Unies pour l’Afrique qui ont permis de faire de cette évènement un grand succès.



Magnifiant les échanges issues de ces deux jours de rencontre internationale, le Premier ministre regrette de constater qu’en Afrique subsaharienne, les défis infrastructurels non relevés ont un impact certain sur la croissance économique nationale, réduisent la productivité de 40%. ….Discours de clôture…



