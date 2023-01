Cérémonie de décoration des dignitaires la cohorte 2022 : 71 personnalités honorées

il s’agit d’éminentes personnalités hommes et femmes qui se sont distinguées par leur brillant parcours au service de la nation.



D’illustres citoyens issus de divers secteurs socioprofessionnels et corps militaires et paramilitaires qui ont reçu des mains du Chef de l’État les insignes les plus prestigieux dans les différents ordres nationaux de la République. ils sont offerts en exemple à la jeune génération.