Cérémonie de levée des couleurs à la Direction générale des Douanes : Le DG, Babacar MBAYE fixe le cap pour une Douane performante

Le Directeur général a félicité les agents, paramilitaires comme civils, pour les efforts consentis et leur dévouement dans la réalisation des objectifs de l’Administration des Douanes.



Appelant à la consolidation des acquis, le Directeur général a tenu à inviter tous les agents, à œuvrer ensemble et en harmonie pour l’atteinte des objectifs assignés. Il a également souligné l'importance du prix qu’il attache à la rigueur dans l'exécution du service, conformément aux nouvelles orientations définies.



Cette cérémonie de levée des couleurs a été l'occasion pour le Directeur général de rappeler la place centrale de l'engagement individuel et collectif et de l'intégrité professionnelle pour servir au mieux les intérêts de la Douane et des populations.



Dans cette optique, il a décliné la vision et fixé les objectifs permettant à la Douane de relever les défis qui l’interpellent en vue de faire un pari sur l’avenir. Il s’agit d’une « Douane performante au service du Citoyen et de l’Entreprise » qui repose sur 6 axes stratégiques à savoir :

* l’amélioration de la mobilisation des recettes ;

* l’intensification de la lutte contre la fraude et la criminalité transnationale organisée;

* le développement de la maturité digitale ;

* l’adaptation du cadre normatif et l’amélioration du climat des affaires;

* la valorisation des ressources humaines et ;

* l’amélioration de la gouvernance.



Ladite cérémonie a rassemblé le Comité de Direction de la DGD, les Directeurs régionaux de Dakar, les Chefs des Bureaux centraux et opérationnels, les Chefs de Subdivision et les Chefs de Brigade.