Cérémonie de remise d’épaulettes à l’Enoa : 107 sous-lieutenants prêts à servir leur patrie

C’est dans un décor impeccable que s’est tenue, hier, la cérémonie de remise d’épaulettes de sous-lieutenant à la 41e promotion de l’École nationale des officiers d’active (Enoa) de Thiès. La rencontre a été présidée par le Ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, au camp général Joseph L.T. Dasouza. THIÈS – Ils étaient, hier, au camp […] C’est dans un décor impeccable que s’est tenue, hier, la cérémonie de remise d’épaulettes de sous-lieutenant à la 41e promotion de l’École nationale des officiers d’active (Enoa) de Thiès. La rencontre a été présidée par le Ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, au camp général Joseph L.T. Dasouza. THIÈS – Ils étaient, hier, au camp général Joseph L.T. Dasouza, 107 élèves-officiers dont 5 femmes, à recevoir leurs épaulettes de sous-lieutenant, après deux ans de formation à l’École nationale des officiers d’active (Enoa). La promotion, baptisée capitaine El Hadji Moussa Thiam, est composée de 94 Sénégalais et de 13 ressortissants de 8 pays frères du Sénégal à savoir le Burkina Faso, le Cameroun, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger et la République de Guinée. Ces sous-lieutenants ont intégré l’Enoa, le 9 septembre 2021 et sont issus du concours direct et semi-direct, donc une promotion mixte. La cérémonie a démarré dès l’arrivée du Ministre des Forces armées. Sidiki Kaba s’est d’abord incliné devant la mémoire des militaires disparus, accompagné du clairon aux morts. Les 107 sous-lieutenants de la promotion capitaine El Hadji Moussa Thiam, après avoir reçu leurs épaulettes des mains du Ministre des Forces armées et du haut commandement, ont prêté serment et juré de servir la patrie avec honneur. Le colonel Yakhya Diop, commandant de l’Enoa, dans sa prise de parole, est revenu largement sur le parcours exceptionnel du parrain, le capitaine Moussa Thiam. Le Ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, a rappelé, dans un discours empreint d’émotions, la place qu’occupe l’Enoa dans la formation d’officiers de valeurs ayant fait leurs preuves aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de leurs pays respectifs. Ce qui fait de l’École nationale des officiers d’active de Thiès « un patrimoine national, une fierté africaine parce qu’ancrée dans nos valeurs traditionnelles », selon le Ministre des Forces armées. Modernisation des équipements Me Sidika Kaba a remercié l’encadrement et tous les partenaires qui accompagnent l’école au quotidien. La diversité des origines dans l’encadrement, le fait que cette école soit créée par des officiers formés à l’étranger font la richesse de l’Enoa. Le Ministre des Forces armées a également salué les efforts consentis par le Haut commandement. En effet, a-t-il souligné, le Président Macky Sall, chef suprême des armées, depuis son accession à la présidence de la République, a immédiatement mis en place une politique de montée en puissance des armées. Cette dernière est axée sur la modernisation des équipements, le renforcement de la formation militaire, l’amélioration de la condition militaire, entre autres. « Cela témoigne tout simplement de la volonté du président de la République de doter le Sénégal de structures d’éducation à la hauteur du rayonnement des Forces armées sénégalaises », a déclaré le Ministre des Forces armées. M. Kaba a aussi magnifié le fait que, pour la première fois, des officiers soient élevés au rang d’illustres Jaambar et inscrits au « Hall of Fame » c’est-à-dire au temple de la renommée. Une initiative du Haut commandement, saluée par le Ministre des Forces armées. Ibrahima NDIAYE (Correspondant) 9 officiers ont reçu le bracelet en or Avant la remise des épaulettes aux sous-lieutenants de la 41e promotion de l’École nationale des officiers d’active (Enoa) de Thiès, 9 officiers ont reçu le bracelet en or pour avoir occupé des fonctions de chef d’état-major général des armées, de Haut commandant de la gendarmerie et de la justice militaire, d’inspecteur général des armées, de chef d’état-major particulier du président de la République, de sous-chef d’état-major des armées, de grand chancelier ou de commandant de la brigade des sapeurs-pompiers. Les nominés sont le général d’armée, Mamadou Sow, le général de division, Souleymane K. Diallo, le général de division, Abou Thiam, le général de corps d’armée, Moussa Fall, le Haut commandant de la gendarmerie, le général de division Fulgence Ndour, le général de corps Mbaye Cissé et le général de division Philippe H. A. Dia. I. NDIAYE (Correspondant)



