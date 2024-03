Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cérémonie de remise de carnets «Cmu» et de tenues de sécurité / Mohamed Abdoulaye Diop, président du SATS: ‘‘Les dockers ne doivent pas perdre la vie, en voulant la gagner ! ’’ Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Mars 2024 à 06:09 | | 0 commentaire(s)| Organisée par le Syndicat des Auxiliaires de Transport du Sénégal, le SATS, (organisation membre du Conseil National du Patronat du Sénégal), la cérémonie de remise solennelle des de carnets de Couverture Maladie Universelle (CMU), ainsi que la livraison effective de tenues complètes de sécurité à des centaines de leurs collaborateurs, soit exactement 550 dockers dits ‘‘dockers sur cartes d’identité’’, a été hautement et joyeusement célébrée, dans la matinée de ce jeudi 21 mars 2024, à Bel-Air, dans les locaux du SATS.

Il s’agissait au cours de cet événement initié par le président du SATS, Syndicat des Auxiliaires de Transport du Sénégal (organisation membre du Conseil National du Patronat du Sénégal), M. Mohamed Abdoulaye Diop (par ailleurs, Directeur Régional d'Africa Global Logistics Afrique Atlantique) et du Secrétaire Général du SATS, M. Amadou Massar Sarr et leurs équipes, de procéder à la délivrance de carnets de Couverture Maladie Universelle (CMU) et à la remise formelle de tenues complètes de sécurité (pantalons, chemises, casques de sécurité, chaussures de sécurité et gilet fluorescent), à 550 de leurs collaborateurs «Dockers sur carte d'identité».



Ce fut ainsi l’occasion, lors des prises de parole, de présenter l’historique de la complicité dans le travail et le sacerdoce, mais également des avantages acquis que le SATS fournit pour la sécurité et le bien-être de tous ses collaborateurs, en présence des membres du SATS et celle notamment, du représentant du Port Autonome de Dakar et Secrétaire général du PAD, M. Momar Ngary Bâ et plusieurs des entreprises membres du SATS qui étaient représentées, dont Mme Diouf, Vice-Présidente du SATS (société SISMAR) ; M. Jérôme Besème (Directeur Général de la société Dakar Terminal), M. DéthiéFall (CMA - CGM), et M. Richard Kassoga de la SNTT.



M. Kane, représentant la CMU (Couverture Maladie Universelle) a aussi assisté à l’événement, avec son collègue du département de Keur Massar. De même que M. Momath Seck, Secrétaire Général du syndicat de dockers SITTUPS (UNSAS) au sein du SATS, qui s’est aussi exprimé, devant l’assistance venue nombreuse, de plus de 500 personnes, au nom de l’autre syndicat de dockers présent au SATS, le SOADS, dont le Secrétaire général est M. Abdoul Mbaye.



Après les prières formulées,fort à propos en cette période doublement sainte du Ramadan et du Carême chrétien, le mot de bienvenue a été dévolu au Sécrétaire général du SATS, M. Amadou Massar Sarr, qui, revenant sur l’importance de ce rendez-vous, a rappelé le chemin parcouru jusque-là, où les collaborateurs se sont vu attribuer de tous les avantages – de la moto à la voiture, en passant par le fameux mouton de Tabaski - jusqu’à parvenir, aujourd’hui, a pouvoir brandir le carnet CMU, pour accéder à la prise en charge sanitaire de toutes leurs familles.



A ce sujet, les Dockers ‘‘sur Cartes d’Identité’’ Moussa Camara et Badara Guèye ont tenu à le remercier. « Cher M. le Secrétaire général Amadou Massar Sarr, nous profitons de cette occasion pour vous remercier. Pour tout ce que vous avez fait pour les dockers », a dit devant ses collègues émus et enthousiastes, M. Camara. « Nous pouvons dire, aujourd’hui, que vous avez joué un rôle très important dans le milieu portuaire (…) Car, c’est grâce à vous que les dockers ne font plus de longues queues pour percevoir leurs salaires. Aujourd’hui, les dockers peuvent retirer leur salaire sans aucune difficulté. Durant l’année 2023, vous avez octroyé plus de 300 moutons de Tabaski, ensuite 350 EPI (Équipements Personnels de Sécurité) ont été distribués à l’ensemble des Dockers CI ; et aussi, 250 personnes ont bénéficié de la CMU (…). C’est grâce à vous que la majeure partie d’entre les dockers bénéficie de prêts bancaires pour la construction de leurs maisons », a dit, sur un ton alerte, sous les applaudissements nourris de l’assistance, Moussa Camara.



Et cela, cette grâce évoquée par les dockers, le président du SATS, M. Mohamed Abdoulaye Diop l'a mentionné dans son discours. « Notre rencontre de ce matin est une confirmation de la volonté du SATS, d’humaniser les relations de travail dans l’entreprise », fait-il noter. Et voilà qu’eux, à SATS, ils se doivent de « combler la non-prise en charge dans les textes de la main-d’œuvre journalière, constituée des dockers cartes d’identité, dans les dotations de tenues complètes et aussi d’une protection sociale », rappelle M. Diop.



Le président du SATS soulignera que le Sénégal est inscrit depuis 2005, dans une dynamique internationale pour la Couverture maladie universelle (CMU), en précisant que la priorité de ce programme est exprimée depuis 2013. « C’est la raison pour laquelle, le syndicat SATS a adhéré pour la mise en place de ce mécanisme d’assistance, d’entraide, favorisant l’accès financier au soins de santé de groupes vulnérables, comme le sont les dockers sur carte d’identité », mentionne M. Diop.



Mais également, il faut dire que depuis déjà deux ans, le SATS remet, annuellement, à titre gratuit, 300 tenues complètes (chaussure de sécurité, casques de sécurité, pantalon et chemise et gilets fluo). Ce serment pour que ces travailleurs soient dans des conditions de sécurité optimales, n'est pas sans rappéler ces mots du président Mouhamed Diop, qui sonnent comme une maxime : « En effet, on ne doit pas perdre la vie en voulant la gagner ».



















