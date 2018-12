Cérémonie de sortie de la 9e promotion des élèves-gradés et de la 50e promotion des élèves–gendarmes

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Décembre 2018 à 12:06 | | 0 commentaire(s)|

Ce vendredi 30 novembre 2018, la caserne Général Waly FAYE de Fatick a abrité la

traditionnelle cérémonie de fin de formation de la 9e promotion des élèves-gradés et de la

50e promotion des élèves-gendarmes.



Fortes respectivement de cent quatre-vingt-trois (183) élèves-gradés, de mille quatre cent

dix (1410) élèves-gendarmes et de trente-sept (37) élèves sous-officiers de la Brigade

Nationale des Sapeurs-Pompiers, ces promotions ont été baptisées pour les élèves-gradés

« Promotion feu Adjudant-chef Gormack Diouf » et pour les élèves-gendarmes,

«Promotion feu Gendarme Massar DIOP ».



Ce fut l’occasion pour le Lieutenant-colonel Davy Koguilla MANE, Commandant de l’Ecole des

Sous-Officiers de la Gendarmerie Nationale (ESOGN), de rappeler d’abord le contenu du

programme académique dispensé dans ce creuset d’excellence, avant de rappeler les

objectifs visés par le commandement.



Il n’a pas manqué de souligner l’engagement du Haut Commandant de la Gendarmerie (le

Général de Division Cheikh SENE), qui rappelait dans son ordre du jour n°1, « la

nécessité d’adapter les structures de formation aux nouveaux défis dans le

respect des normes pédagogiques pour renforcer les capacités individuelles et

collectives ».



Confortant cette vision, il a loué les innombrables investissements consentis pour mettre

les stagiaires et les membres de l’encadrement dans des conditions de travail convenables.

Avec un taux de réussite de cent pour cent (100%) à l’examen final, ces stages ont été

sanctionnés pour les gradés du Certificat Inter Armes et pour les élèves-gendarmes, du

Certificat d’Aptitude Technique n°2.



Pour finir, le lieutenant-colonel Mané a instruit ces hommes de s’armer de quatre (04)

valeurs fondamentales que sont : la Discipline, l’Abnégation, le Dévouement et le

Désintéressement afin d’honorer la devise de l’école, « s’instruire pour mieux servir ».



Quant à Monsieur Augustin TINE, Ministre des Forces Armées, il a rappelé que la

consolidation de la paix et de la sécurité ainsi que la garantie d’un l’Etat de droit, tout

comme la protection des droits humains, nécessitent inéluctablement des ressources

humaines cohérentes et qualifiées.



Selon lui, en autorisant l’augmentation significative des personnels de la Gendarmerie,

son Excellence le Président de la République affiche sa ferme détermination à faire de la

sécurité des Sénégalais, une priorité absolue.



Le Ministre des Forces Armées a ensuite félicité les Majors des promotions honorées en

l’occurrence l’élève-gradé Marème THIAM, l’élève-gendarme Mame Cheikh Ibrahima

NDIAYE et l’élève-sergent Ousmane WAGANE de la Brigade Nationale des Sapeurs-

Pompiers.



Il a recommandé aux différents récipiendaires de s’inspirer des hautes valeurs

prônées par leurs défunts parrains, qui n’avaient ménagé aucun effort, dans leur cursus

professionnel, pour hisser la Gendarmerie Nationale au rang qu’elle occupe aujourd’hui.



Pour clore cette belle matinée de solennité, le public a été gratifié, à sa grande

surprise, de belles démonstrations en arts martiaux et d’un défilé de haute

facture effectués par les stagiaires.















DIVCOM, le 1 er décembre 2018





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos