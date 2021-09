Cérémonie officielle/ Grand Magal de Touba 2021: Antoine Félix Diome réitère les ambitions du Chef de l’Etat Macky Sall Le Ministre de l’Intérieur, Antine Félix Diome, accompagné de Pape Amadou Ndiaye, économie numérique, Ndèye Saly Diop Dieng, Ministre de famille, des députés et Conseillers, le Gouverneur de Diourbel, le Préfet de Mbacké et de Ndam a exprimé la satisfaction du Chef de l’Etat. Il a réitéré les ambitions du Président Sall pour la ville sainte de Touba.

Le Ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, accompagné d’une forte délégation a formulé des prières pour une longévité au Khalife général des Mourides. Antoine a d’abord, commencé son discours, avec des mots très forts, tirés des Xassidas et autres écrits de Serigne Touba.



Le Président Sall qui demande des améliorations à chaque approche de Magal, dit-il, a beaucoup d’estime pour le Khalife. « Nous compatissons pour remercier le Prophète et Dieu. L’épreuve est pénible. Mais, le Marabout a accepté de supporter les sévices et autres pour atteindre le sommet. Le marabout a dit comment faire le « thiant ».



Il s’agit d’un comportement, une attitude. Dieu rappelle que peu de ses créatures le font comme il se doit », a expliqué le Ministre, qui rappelle que le Président Sall renouvelle ses ambitions pour Touba.



