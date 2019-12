Cérémonie remise du trophée Ballon D’or : Sadio Mané a-t-il boycotté ?

La cérémonie de remise du trophée du Ballon d’Or 2019 se fera sans Sadio Mané. Prétendant sérieux au plus prestigieux trophée individuel du football européen, l'attaquant sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, brille par son absence au Théâtre du Châtelet à Paris où le classement officiel du ballon d’or sera dévoilé dans un instant.



D’après Le Soleil Online qui a son envoyé spécial au Théâtre du Châtelet, « Sadio Mané n’est pas venu avec la délégation du Fc Liverpool venue assister à la remise du trophée. » En compétition avec les quintuples ballons d’or, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et avec son coéquipier Virgil Van Dijk, le Sénégalais aurait boycotté la cérémonie.



Depuis quelques mois, les soutiens du co-meilleur buteur du championnat anglais crient à la discrimination raciale. Le dernier à s’illustrer sur un coup de gueule, c’est le journaliste-chroniqueur français Gilles Verdez qui crie au scandale sur Twitter : « Si Messi, joueur extraordinaire au demeurant, est Ballon d’Or, ce Ballon d’Or mythique, cette récompense adulée, perd toute crédibilité. On peut aussi lui donner à vie, mais le joueur de l’année est Sadio Mané. Visiblement sa couleur dérange. Je suis révolté ! »



Le Sénégalais a-t-il boycotté la cérémonie de remise du trophée ballon d’or ? Réponse dans quelques minutes.

