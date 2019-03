Ces 12 femmes noires qui nous inspirent

Dans la communauté noire, grâce à leur parcours et leurs histoires, il y a des femmes qui ont été, et sont encore, une source enrichissante et inspirante pour nous tous.

Ces femmes ont marqué l’histoire à leurs manières. Leur empreinte sur le monde a été une réelle motivation pour la communauté afro.







Rosa PARKS

Elle est une afro-américaine reconnue comme la figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale au Etats-Unis. Le 1er décembre 1955, elle refuse de céder sa place à un passager blanc dans un autobus. Cette femme ne voulait pas capituler, elle voulait se battre pour montrer que la communauté noire ne serait en aucun cas inférieure. Elle est devenue un symbole, celui d’une femme s’élevant contre l’injustice raciale. Un mouvement de soutien s’opère et cela est dirigé par le pasteur Martin Luther KING.











Maya ANGELOU

Maya Angelou est une écrivaine, actrice, poétesse et une militante afro-américaine. Elle est une figure emblématique du mouvement pour les droits civiques en Amérique. Son enfance à été douloureuse : à l’âge de huit ans, Maya Angelou fut violée par le nouveau mari de sa mère. En s’engageant contre l’Apartheid, elle y rencontre Martin Luther King et par la suite Malcolm X. Ils ont tous un objectif communs : l’égalité ainsi que des droits civiques pour la communauté noire. Cependant, ses amis seront assassinés et elle en sera dévastée. Sa première autographie « I Know Why the Caged Bird Sings » rencontrera un succès international ainsi que son film Georgia, Georgia qui est le premier film écrit par une femme de la communauté afro.











Angela DAVIS

C'est une grande figure du mouvement Noir américain, elle était membre des Black Panthers. Elle s’est battue pour le droit des femmes (le black féministe) et ceux des noirs. Elle est l’une des figures les plus réputées, son engagement lui vaut d’être surveillé par le FBI. Pendant 12 mois, elle sera emprisonnée car elle est soupçonnée d’avoir participé à une prise d’otage. Une grande mobilisation sera mise en place sous le titre « Free Angela » et des artistes tel que John Lennon ou les Rolling Stones feront partie de cette campagne de libération.











Michelle OBAMA

Cette brillante avocate et écrivaine est devenue la Première Dame des Etats-Unis en 2009 ainsi que la première femme noire à intégrer la Maison Blanche aux coté de son mari l'ex Président des Etats-Unis Barack Obama. Elle a su faire de son histoire, de sa personnalité et de son style, une force afin de s’ériger en tant que symbole politique et social. En effet, elle use de son influence au sein du parti démocrate local afin de propulser son mari en haut de sa carrière politique. Elle lance plusieurs programmes de lutte contre : l’obésité, la cause LGBT, les familles des militaires et l’accès aux études supérieures.











Oprah WINFREY

Elle est la 2ème afro-américaine à avoir sa propre chaîne " The Oprah Winfrey Network ", après la fin de son émission légendaire « The Oprah Winfrey Show ». Cette chaine est la plus regardée en Amérique. Son enfance malheureusement marquée par de la maltraitance et des abus sexuels ont fait d’elle une femme qui malgré son histoire reste forte, qui milite pour ses droits et ses idées. Sa force oratoire et son envie de réussir lui permettent rapidement de gravir les échelons et de devenir la première femme noire à devenir millionnaire. Sa personnalité et son charisme la placent au rang des personnes les plus influentes. En 2007, le magazine Forbes la sacre « célébrité la plus puissante du monde » avec 1,5 milliard de dollars de fortune personnelle.











Chimamanda NGOZI ADICHIE

Elle est auteur et commentatrice sociopolitique Nigériane dotée d’un talent incontestable. Son ouvrage intitulé « Américanah » jouit d’un succès mondial. Ses récits sont riches et ouvertement féministes. Elle y dénonce l’inégalité homme/ femme qui plane depuis longtemps dans notre société. Elle dénonce aussi l’image des femmes qui est souvent critiquée, notamment les cheveux des femmes noires qui sont vus comme non soignés ou non propres. Elle déclare refuser catégoriquement d’aller faire la cuisine pour un homme sous prétexte qu’il s’agit d’une femme. Elle est l’une des africaines les plus influentes en Afrique ainsi qu’en Amérique. Par ailleurs, Beyoncé reprendra une de ses phrases célèbres « We should all be feminists », ainsi qu'un passage de son livre dans son clip Flawless sorti en 2014.











Aïssa MAÏGA

Actrice Française, Aïssa Maïga est une des rares actrices noires en France ayant réussi à se hisser en haut de l'affiche. De "Saraka Bo " à "Il a déjà tes yeux ", elle joue dans des films et des comédies de tout genre depuis l'âge de 14 ans. Elle ne se crée aucune limite et incarne des femmes fortes, combattantes et attachantes. Devenue orpheline à l'âge de 8 ans, elle a su suivre sa passion et faire de ses rêves une réalité, malgré toutes les remarques et critiques racistes qu'elle a pu rencontrer tout au long de parcours. Elle est un vrai modèle dans la communauté noire Française.











Claudia TAGBO

Actrice et Humoriste, Claudia Tagbo est une des femmes noires les plus inspirantes dans la communauté noire française. Malgré des études initiales en comptabilité, elle décide de changer de voie et d'étudier l'art et le spectacle pour ensuite devenir une actrice et une comédienne hors pair. Malgré beaucoup de difficultés, notamment un cancer de sein qui la menace à ses 30 ans, elle refuse de se laisser abattre. Elle ne perd jamais le sourire et ne manque jamais d'apporter de la bonne humeur et de l'inspiration autour d'elle.











Taraji P. HENSON

Taraji P. Henson est une actrice et écrivaine afro-américaine. Son enfance à été dure, marquée par la violence conjugale que subissait sa mère et, par conséquent, du divorce de ses parents. Alors âgée de 17 ans, elle tombe enceinte et après la naissance de son enfant, Taraji devient elle aussi victime de violence conjugale. Ayant retenu la leçon de l’histoire de ses parents, elle décide de divorcer. Peu de temps après, son ex-mari est assassiné. Dévastée, elle partira concrétiser ses rêves à Hollywood, avec peu d’argent, aucun endroit où vivre et son fils sous le bras. Elle se battra afin de faire ses preuves et cela sera récompensé par les nombreux awards remportés notamment pour son rôle de Cookie Lyon dans la série culte Empire.











Beyoncé KNOWLES

On la connait tous, Beyoncé est une chanteuse et actrice afro-américaine. A l’âge de 9 ans, elle débute dans le chant et ensuite forme avec un groupe de filles les Destiny's child. Leur premier album rencontre un franc succès et est récompensé par des Grammy Awards. Beyoncé choisit par la suite de poursuivre une carrière solo, et son succès ne connait pas de fin. Elle est l’une des femmes noires des années 2000 les plus influentes, elle possède un charisme, une voix, une beauté et une ambition de réussir. Elle gère elle-même sa carrière et milite pour les droits des noirs en Amérique, elle prône sur ses réseaux le mouvement social « Black Live Matters.»











Shonda RHIMES

Shonda Rhimes est une réalisatrice, productrice, scénariste et écrivaine Américaine. Elle est à l'origine des séries à succès comme Grey's Anatomy, Scandal et Murder, parmi tant d'autres. Dés un très jeune âge, elle est passionnée par la création de l'écriture. Ayant déjà travaillé sur de nombreux projets à succès, elle sera révélée au grand public grâce au succès fulgurant de la série médicale Grey's Anatomy. Elle a créé sa propre société de production ShondaLand qui représente tout un univers pour toutes les femmes. Elle est considérée comme l'une des femmes noires les plus influentes aux Etats-Unis qui a su se forger un chemin et devenir la "Queen de la télévision".











Gabrielle UNION

Gabrielle Union est une actrice et auteur Américaine à succès. Connue pour de nombreux rôles de femmes fortes et courageuses, surtout dernièrement dans la série Being Mary Jane, elle réussi à se faire un réel nom dans le monde du cinéma et dans le communauté noire Américaine. Attaquée et violée à l'âge de 19 ans, elle se sert de sa célébrité pour soutenir aujourd'hui les victimes d'agression et s'engage dans des conversations encore considérées comme tabou tels que l'infertilité, le viol, les agressions envers les jeunes noirs, la concurrence entre femmes célèbres noires à Hollywood, entre autres. En 2010, elle crée sa propre ligne de vêtements, en 2014, elle commercialise son propre vin et en 2017, elle crée sa propre marque de produits capillaires dédiées aux cheveux afros et métissés, surnommée Flawless by Gabrielle Union.