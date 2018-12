Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ces 8 vertus et bienfaits de l'ail qui vont vous bluffer Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Décembre 2018 à 13:25 | | 0 commentaire(s)| S'il est surtout connu pour faire fuir les vampires (et les amoureux quand on en abuse), l'ail est un allié santé super-efficace !

Il prévient des cancers

Plusieurs études indiquent un effet positif de la consommation d'ail sur la prévention de certains cancers. Elle réduirait les risques de cancer de l'estomac, de la gorge, de l’œsophage, du côlon et de l'ovaire. De plus, l'ail augmente le taux de combativité du système immunitaire et aide le corps à combattre plus efficacement les cellules cancéreuses.

Bon pour le cœur

L'ail permettrait de réguler le taux de cholestérol en luttant contre ce que l'on appelle « le mauvais cholestérol », qui augmente le risque de maladies cardiovasculaires. C'est donc un allié indirect du cœur ! De plus, il accroît la fluidité du sang, ce qui réduit la formation de caillots susceptibles de boucher les veines et les artères.



Bon pour la ligne

Pauvre en calories et riche en potassium, en calcium et envitamine A et C, l'ail lutte contre le mauvais cholestérol et favorise l'élimination urinaire. Il stimule également le métabolisme et permet de brûler des calories. De plus, la consommation d'ail donne au cerveau des signaux de satiété quand vous le manger. L'ail est donc votre allié minceur !

Mais si vous désirez l'utiliser dans vos régimes, comme toujours, consommez-le avec modération. Incluez-le dans vos habitudes alimentaires plutôt que de vous forcer à l'ingérer. L'ail peut entraîner des problèmes d'indigestion, des diarrhées et une mauvaise haleine.

Contre les verrues

Non, votre grand-mère ne vous a pas menti : l'ail serait bel et bien efficace contre les verrues. Pour les faire disparaître, il suffit de frotter tout doucement votre verrue avec une gousse d'ail. Attention toutefois à bien protéger la peau autour de la verrue pour qu'elle ne soit pas brûlée. Un remède à répéter jusqu'à la disparition totale de la verrue.

Contre l'acné

Toujours selon nos très chères grands-mères, appliquer une gousse d'ail directement sur nos boutons d'acné pourrait faire des miracles. Les vertus antiseptiques et antibactériennes de l'ail permettraient d'éviter les inflammations de la peau.

Pour de beaux cheveux

Riche en allicine, l'ail lutte contre les pellicules et la chute des cheveux.

Pour de beaux ongles

Pour redonner de l'éclat à vos ongles ternes ou abîmés, frotter les délicatement avec de l'ail. Celui-ci les fortifie et aide à la repousse.

Anti-allergène

L'ail serait un anti-allergène. Il diminue de plus de 90 % la réponse cellulaire après exposition à un allergène.

L'ail contient plus de calcium que le lait. Pour info, dans 100g de lait on trouve environ 125 mg de calcium. Dans 100g d'ail, on trouve 181 mg de calcium. C'est également une source de sélénium (oligo-élément dont le corps a besoin en petites quantités et que l'on ne trouve que dans la nourriture.)» Dernière chose, l'ail remplace efficacement les antibiotiques. Il augmente le niveau d'antioxydant dans le corps.





