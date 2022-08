Ces féministes qui se disputent à propos de Ba…

Mais que voulez- que je dise sur la transhumance assumée d’un Pape Moustapha Diop ? Au plan de l’idéologie et de l’argumentaire, le type est un tonneau vide. Vous l’avez une seule fois entendu dire des choses lumineuses ? Il n’est pas un intellectuel, mais un businessman de la politique.



Dire qu’il veut sauver le pays d’une crise ! Il veut sauver sa situation financière oui ! Cessez de rigoler bêtement. On se calme ! Tout comme lui, ses principaux lieutenants ne sont pas faits pour s’opposer. L’un a pour cible celui qui est considéré comme le plus grand opposant du Chef. L’autre émarge au budget du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT).



Ce machin que l’opposition, la société civile, et toutes les personnes de bonne foi jugent improductif et que ces gens du secrétariat exécutif permanent de l’armée mexicaine et ses mercenaires parent de toutes les vertus. Pas si bêtes, ces messieurs et dames qui ne veulent pas mourir pauvres. De tous ces discours politiques à la noix, je m’en bats les c… en cette fin de weekend qui s’annonce torride. Ma préférence va aux féministes de Galsen. J’en ai entendu deux aux discours qui fleurent bon la canaillerie. Moi, le kàccoor et récent toubène, qui les pensais si chastes, découvre qu’elles sont comme moi.



Sinon, pires. De polissonnes dames qui causent de sauteries au lit. Le must, c’est qu’il s’agit de deux enragées qui se réclament féministes radicales. Leur radicalité s’est illustrée à travers une dispute d’enfer entre bien b… et mal b… On ne les savait pas si intéressées à ces jeux érotiques pour être si exigeantes avec les hommes qu’elles fréquentent.



Ah, les « Katiapans », comme elles savaient si bien cacher leurs vices ! Messieurs les coriaces, vous êtes avertis. L’une déplorait que sa camarade ne pense qu’à la b… si bien qu’elle est en passe de croire qu’elle est si mal b… qu’elle en soit malade. Tout en lui souhaitant un tireur d’élite afin qu’elle guérisse de son mal. Vous comprenez maintenant ma préférence pour ces dames si fripouilles que je croyais accrochées à de lumineuses réflexions empiriques. Quel désastre ! Puisque leur savoureuse chamaillerie se règlera au tribunal, on ne va pas s’ennuyer. Vivement le procès ! Le coté drôle de l’histoire est qu’une de nos deux féministes radicales se fera défendre par deux…mâles. Souriez !!!



KACCOOR BI (LE TEMOIN)