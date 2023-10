Ces maux de l’école à Dakar et sa banlieue

Le personnel de l’Education nationale reprend le chemin de l’école aujourd’hui en attendant les élèves pour jeudi prochain. Cependant, la rentrée des classes semble déjà compromise dans plusieurs écoles de la région de Dakar. Pour cause, les inondations, l’absence de toilettes, le manque d'eau potable etc..



Plusieurs écoles sont actuellement inondées, sans eau potable et de blocs sanitaires fonctionnels. Les autorités académiques ont indiqué, lors du comité régional de développement (Crd), avoir constaté que pour la rentrée scolaire, 168 écoles sont inondées dans la région de Dakar dont 68 à l'Inspection d’académie (AI) de Dakar qui polarise les 19 communes du Département de Dakar, 51 établissements à l'IA de Pikine-Guédiawaye et 49 écoles à l'IA de Rufisque.



A noter que parmi ces écoles inondées, 103 sont de l’élémentaire. Les établissements sans points d'eau fonctionnels sont au nombre de 33 dont 03 à l'IA de Dakar, 14 à l'IA de Pikine Guédiawaye dont 08 dans le Département de Guédiawaye et 16 à l'IA de Rufisque.



L'As

