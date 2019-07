Cese: Ouverture de la première session extraordinaire sous Mimi Touré, ce mardi C’est ce mardi que s’ouvre la première session extraordinaire du Conseil économique, social et environnemental (Cese) sous Aminata Touré. Plusieurs ministres dont celui de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, celui en charge du PSE, Cheikh Kanté, entre autres, seront auditionnés, selon "L’As". La session sera clôturée le 8 août prochain, mais avant cela, plusieurs projets d’avis seront également étudiés, ainsi que le règlement intérieur du Cese, informe la même source.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Juillet 2019 à 10:03 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos