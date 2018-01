Cession du terrain à l’Apr : le syndicat de DDD récuse les arguments de Me Moussa Diop et l’invite à un débat public

La sortie de Me Moussa Diop sur la gestion de Dakar Dem Dikk et la vente de deux parcelles de terrain à l’APR (pouvoir) n’a pas convaincu le Syndicat majoritaire de la boîte. «Il (Me Moussa Diop a parlé comme si tout passe bien, alors que tout va très mal à Dakar Dem Dikk.



Certes, il y a certaines parties de ses propos où on peut porter réserve. Mais, sur le foncier, rien de ce qu’il a dit ne m’a convaincu », a réagi sur la Rfm, Mamadou Goudiaby, secrétaire général de l’Union démocratique des travailleurs de DDD.



Dans un communiqué de presse parvenu à Leral mardi 2 janvier 2018, le Secrétariat exécutif national de l’Apr annonçait l’acquisition d’un terrain de 2000 m2 sur l’Avenue Cheikh Anta Diop, pour les besoins de la construction de sa future permanence. Plus tard, une vive polémique s'est installée.



Et pour cause, le site en question situé à Mermoz, sur le prolongement de la route de Ouakam, faisait partie du patrimoine de la société nationale de transport Dakar Dem Dikk. Face à la presse hier, le Directeur général de la société publique de transport a affirmé qu’aucun texte juridique ne l’empêche de vendre à celle ou celui qui a acquis ces deux terrains. Mieux, Me Diop, a ajouté que «les autorisations ont été respectées à l’interne comme au niveau de l’administration ».



Pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur cette affaire, Mamadou Goudiaby l’invite à un débat contradictoire. « J’invite tous les organes de presse à organiser un débat contradictoire entre Me Moussa Diop et moi », lance M. Goudiaby, annonçant dans la foulée une rencontre avec son staff et une conférence de presse pour apporter les éléments de réponse aux propos de Me Moussa Diop.









