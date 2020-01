Accueil Envoyer Partager sur facebook Cet homme est atteint d'une horrible maladie de la peau Rédigé par Mamadou Mangane le 8 Janvier 2020 à 11:49 Diwakar Bisoye, un Hindou de 65 ans, est surnommé “l’homme aux bulles” car une maladie de peau rare lui a laissé une énorme tumeur bénigne sur la jambe et des milliers d’autres sur tout le corps.



Le sexagénaire est couvert de la tête aux pieds de tumeurs bénignes causées par une maladie génétique rare. L’ancien fermier, qui prétend être traité pire qu’un “sale animal errant”, est obligé de porter une cagoule sur le visage à cause des moqueries des voisins.



“ Les gens se moquent et me ridiculisent directement. Ils me fixent et m’évitent. La plupart des gens agissent de façon très étrange autour de moi. Personne n’aime me regarder ou être près de moi ”, explique-t-il.



“ Les gens pensent que je vais tout infecter. Les propriétaires ne veulent pas que je vive dans leur propriété ou me demandent de partir lorsque les gens se plaignent de mon état. Ça m’a laissé sans travail pendant 15 ans ”, ajoute-t-il.



Il a commencé à développer quelques petites bosses sur son corps il y a 15 ans, mais elles se sont rapidement étendues sur son corps.



Diwakar cherche désespérément un remède à son état, qui ne semble pas mettre sa vie en danger, mais il affirme qu’il n’y a pas de traitement disponible près de son village isolée dans l’État d’Odisha, dans l’est de l’Inde.



Aucun traitement médical





Les médecins pensent que les tumeurs ont été causées par un désordre génétique provoqué par des anomalies du système nerveux de Diwakar.



Le Dr Subramania Lyer, professeur de chirurgie plastique et reconstructive à l’Institut Amrita des sciences médicales, au Kerala, a déclaré : “ C’est un cas de neurofibromatose multiple, ce qui signifie que ces nodules proviennent de nerfs traversant le corps. ”



" C'est une maladie génétique héréditaire qui n'a actuellement aucun traitement médical. La seule solution est l'ablation chirurgicale des gonflements les plus gênants. Vu son nombre important, il faudra peut-être procéder par étapes ", précise-t-il.



