Cette ado dit vivre comme une « paysanne » depuis que sa mère a réduit son argent de poche à 1 000 euros par mois

Nicolette, 16 ans est une enfant pourrie gâtée. Son cas est tellement grave qu’elle a fait l’objet d’un reportage dans l’émission américaine Dr. Phill. L’adolescente est du style à demander un SUV pour son anniversaire ou de demander des milliers de dollars à ses parents pour faire les courses.



Mais aujourd’hui, elle essaie de gérer sa nouvelle situation financière. Sa mère a décidé de diminuer son argent de poche à 1 000 dollars par mois. Dans la vidéo, regardez le train de vie affolant de cette jeune fille qui prétend devoir vivre comme une « paysanne » depuis que sa mère a diminué son argent de poche.



Sa mère réduit son argent de poche

Nicolette a toujours connu le luxe et la démesure. Sa famille qui vit à Beverly Hills, en Californie l’a habituée à être entourée d’un chauffeur, d’une nounou, de coachs sportifs et de designers. Plus elle a grandi et plus ses envies ont grandi, si bien qu’elle a obtenu sa propre carte de crédit illimitée quand elle faisait du shopping.



Elle avait pris l’habitude de recevoir 5 000 dollars d’argent de poche par mois. Une somme qui lui semblait obligatoire si elle voulait garder le même train de vie. Mais récemment, sa mère a décidé de lui donner seulement 1 000 dollars par mois. Et là, c’est le drame. Selon elle, sa mère devrait lui donner minimum 2 500 dollars, c’est ce qu’elle lui « doit puisqu’elle travaille tout le temps ».



Elle a besoin de minimum 2 500 $ pour ses achats

« J’ai un certain train de vie, elle ne peut pas m’enlever ça comme ça », se plaint l’adolescente face à la caméra. « C’est la seule vie que j’ai connue ». Sa mère se rend compte de la spirale infernale dans laquelle elle a entrainé sa fille. Elle lui a donné sa carte illimitée à un très jeune âge. Certains mois, elle en avait pour 10 000 dollars d’achats, en plus de 5 000 dollars d’argent de poche qu’elle lui donnait déjà.



Sa mère se rend compte de son erreur d’éducation

Quand on ouvre la porte du dressing de Nicolette, on comprend où est parti tout l’argent. Elle possède des centaines de vêtements, autant de paires de chaussures, et une centaine de sacs Gucci, Céline, Louis Vuitton ou Chanel. « Je sais que je suis une fille pourrie gâtée, mais j’aime ce style de vie. Les gens aiment me détester, mais en réalité ils aimeraient être moi ».



C’est en réalisant qu’elle avait transformé sa fille en « monstre » que sa mère Nina a décidé de diminuer les frais. « Je me sens comme une paysanne maintenant. Je ne peux pas vivre comme ça plus longtemps », conclue celle qui a demandé cette année un SUV Mercedes-Benz G-Wagon noir mat à 220 000 euros, pour son seizième anniversaire. Un 4×4 parfaitement adapté pour celle qui vit dorénavant comme une paysanne.