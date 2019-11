Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cette étudiante nigériane développe un remède contre le cancer du sein et reçoit les félicitations de la Banque Mondiale Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Novembre 2019 à 15:27 | | 0 commentaire(s)| Une étudiante de l’Université africaine des sciences et de la technologie d’Abuja au Nigeria, Sandra Musujusu, a développé un traitement alternatif contre le cancer du sein. Sa théorie scientifique pourrait conduire à une solution durable dans le traitement du cancer du sein très répandu parmi les femmes à travers le monde.





La bonne nouvelle a été annoncée mardi à Abuja, lorsque le directeur de l’éducation de la Banque mondiale, Dr Jaime Saavedra Chanduvi, avec son équipe a visité l’Université dans le cadre de sa tournée d’évaluation des 10 centres d’excellence africains (ACE)



La Banque mondiale a décaissé environ 10 milliards de dollars pour le projet ACE au Nigeria, dans le cadre des efforts visant à encourager la conduite de la recherche de pointe et la spécialisation des institutions bénéficiaires dans des problèmes spécifiques de développement au Nigeria et même du continent africain.



La recherche de Musujusu, utilisant la science macromoléculaire, vise à développer un matériau polymère biodégradable qui pourrait être utilisé comme alternative pour le traitement du cancer du sein dans un proche avenir.



Elle a révélé que sa recherche porte sur le cancer du sein triple négatif qui est le sous-type agressif du cancer du sein qui est commun aux femmes africaines.



Musujusu, une ressortissante Sierra-Léonaise, mène la recherche sous le parrainage de l’Institut pan-africain des matériaux (PAMI).



Musujusu a déclaré :



Ma recherche est en fait centrée sur le développement de polymères biodégradables pour le traitement du cancer du sein.



Je me concentrerai sur le cancer du sein triple négatif qui est en fait le sous-type agressif du cancer du sein qui est commun aux femmes d’ascendance africaine.



Je crois qu’il y a un avenir brillant pour l’Afrique, et en tant que femme, il y a beaucoup plus que nous pouvons faire si nous sommes autorisés. Ce prix qui m’a été décerné par PAMI m’a permis de faire face à mes études avec plus de confiance et de contribuer réellement à faire avancer l’Afrique.















Source : teledakar.net







Accueil Envoyer à un ami Partager