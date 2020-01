Cette mère de 52 ans avoue: "Je couche avec mon fils chaque mercredi pour..."

Elle déclare qu’elle a des relations sexuelles avec son fils Abel tous les mercredis depuis 14 ans. Elle ajoute que le jour où elle arrêtera, son fils va perdre sa richesse et mourir mystérieusement.



Qu’elle est le principal pilier de la réussite de son fils en s’offrant en lui une foie par semaine selon les instructions du sorcier dont il a recours pour être riche.



Par ailleurs, elle ajoute qu’une fois, elle a confessé son vice à l’église et le pasteur aurait prié pour elle.



Malgré cette confession et la prière qui s’en est suivie, elle avoue avoir continué à entretenir cette relation incestueuse avec son fils de peur qu’il ne souffre et ne meurt.



« Je couche avec mon fils, Abel depuis 2002 quand il a commencé son entreprise de transport. Son chiffre d’affaire a augmenté considérablement. Aujourd’hui, il possède des camions, des bus et autres petites voitures.



« Nous avons des rapports sexuels tous les mercredi et nous le faisons dans ma maison ou une potion magique a été enterrée ».



« Quand je cesserai de coucher avec lui, toute richesse durement gagné vas disparaitre et mon fils va mourir d’une mort très douloureuse. »Présage Yvonne.