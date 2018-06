Cfee et Entrée en 6ème : les candidats sans pièces d’état civil composent

Ouf de soulagement pour les élèves du certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) qui risquaient de passer à côté de l’examen du Cfee et du concours d’entrée en sixième, faute de pièces d’état civil !



Une circulaire a été envoyée aux Inspections d’académie (Ia) afin que ces élèves composent en toute quiétude, selon le Directeur des examens et concours, Amadou Moctar Ndiaye.



« L’essentiel, souligne-t-il toutefois, c’est qu’ils soient inscrits dans des établissements comme candidats officiels et qu’ils figurent dans la base ANADOLE de gestion des examens et concours du ministère de l’Education nationale. »



