Chaine Hello: Canal plus s’explique

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2019 à 11:56 | | 0 commentaire(s)|

Les responsables de Canal+ ont tenu à réagir à l'information ayant trait à la Chaîne Hello, dédiée à la communauté Lgbt. Les responsables du Groupe indiquent que ladite chaîne ne fera pas partie du bouquet diffusé au Sénégal.



Ils précisent que ladite chaîne ne concerne nullement l'Afrique.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos