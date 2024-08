Chaine de valeur agro-alimentaire : Proparco accorde un crédit de 6.5 milliards de FCFA à Acep Sénégal

Selon un communiqué de presse, elle permettra de stimuler la croissance de l’activité de prêts de l’institution de microfinance auprès de micro-agriculteurs ou de micro-entrepreneurs présents sur l’ensemble de la chaîne de valeur agro-alimentaire locale. Ce financement vise par ailleurs à soutenir en priorité les Tpe/Pme détenues ou dirigées par des femmes.



«Le prêt senior de 6.5 milliards FCfa (10 M€), que Proparco vient d’accorder à l’Union des Mutuelles alliance de crédit et d’épargne pour la production Sénégal (Acep Sn), acteur majeur de la microfinance au Sénégal, contribuera plus particulièrement à répondre à deux enjeux clés de développement pour le Sénégal : la souveraineté alimentaire et la réduction des inégalités de genre », renseigne le communiqué.



D’ici deux ans, le partenariat devrait permettre, a minima, de doubler l’activité de prêts d’Acep SN auprès de micro-agriculteurs ou de micro-emprunteurs présents sur l’ensemble de la chaîne de valeur agro-alimentaire locale, dont l’activité contribue directement ou indirectement à renforcer l’autosuffisance alimentaire au Sénégal. Cette opération entre dans le cadre de l’initiative food & agriculture resilience mission (Farm), lancée en 2022 par Emmanuel Macron, Président de la République française, aux côtés de l’Union européenne, du G7 et de l’Union africaine. Elle vise à renforcer la sécurité alimentaire des pays les plus vulnérables.



Concrètement, la ligne de crédit de Proparco permettra à Acep de créer près de 7500 emplois et de soutenir près de 2300 Tpme, dont au moins la moitié se situent dans le secteur agricole.



Acep SN est un partenaire clé des entrepreneurs. L’institution est singulièrement présente sur ce secteur grâce à une très bonne couverture géographique, en s’appuyant sur des mutuelles localisées dans des régions qui constituent le poumon agricole du Sénégal, en particulier Kaolack, Kaffrine, Tambacounda, Kolda et Ziguinchor.



«Chez Acep Sénégal, nous croyons fermement que l’inclusion des femmes dans l’entrepreneuriat est non seulement bénéfique pour la société, mais également pour le développement économique du Sénégal. Il faut noter qu’environ 50 % de nos clients sociétaires sont des femmes. Tous ces éléments font de la promotion de l’entrepreneuriat féminin, l’une des priorités stratégiques d’ACEP Sénégal. Cet axe va se décliner sous divers secteurs d’activité. Avec le soutien de Proparco, la priorité consistera à accompagner le secteur de l’agro-alimentaire, pour lequel nous voyons un avenir prospère et équitable pour tous. » confirme Souleymane Sarr, Directeur général d’Acep Sénégal.



« Nous sommes heureux de pouvoir accompagner Acep Sénégal et ses très nombreux sociétaires dans leur mission de microfinance, notamment pour lutter contre l’insécurité alimentaire et les inégalités de genre, » assure Sadio Dicko, directeur régional Afrique de l’Ouest chez Proparco.

Adou FAYE